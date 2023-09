Concorrenti Grande Fratello: anche Grecia Colmenares nella Casa più spiata d’Italia. L’attrice venezuelana, famosa per essere stata la regina delle soap opera, è nata a Valencia (Venezuela) il 7/12/1962.

Perché ha deciso di partecipare lo racconta a TV Sorrisi e Canzoni: “Vorrei che chi mi ha seguito nelle telenovelas possa conoscermi come essere umano. La gente non conosce la mia storia e vorrei raccontarla”.

L’oggetto che più le mancherà entrando nella Casa è un coniglio rosso di peluche di suo figlio. Spazio, poi, per difetti e pregi: “La sincerità, che è sia un pregio sia un difetto”.

Inizialmente, Grecia si è unita in matrimonio al collega Henry Zakka, ma purtroppo la loro unione è giunta presto al termine. Tuttavia, i due sono riusciti a mantenere un rapporto amichevole e hanno continuato a collaborare spesso sul lavoro.

Dal 1986 al 2005 è stata sposata con Marcelo Pelegri.

Il 4 settembre 1992, Grecia Colmenares ha dato alla luce il suo unico figlio, Gianfranco, avuto dal suo secondo matrimonio.

“Sono emozionata, da anni volevo entrare nel programma. All’Isola rimasi pochi giorni, fu una bella esperienza però dopo guardai il GF, pensai che era il posto giusto dove andare. Vorrei mostrare chi sono, la mia personalità”: così Grecia Colmenares ha commentato il suo ingresso nella casa di Cinecittà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Per lei si tratta di un’esperienza inedita:

A mio figlio ho detto che avrei partecipato, mi ha detto “Se sei felice, vai”. Sono molto emozionata, è una cosa che non so spiegare. Vedranno tutto, cosa so fare, come sono come persona. Mio figlio oggi ha 31 anni, è un uomo. Cerco di essere tranquilla, lui vive a Miami.