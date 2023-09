Grecia Colmenares non convince i concorrenti del GF: “E’ fuori dal coro”, le osservazioni in Casa – VIDEO

Grecia Colmenares non convince il resto dei concorrenti del Grande Fratello. L’ex regina delle telenovelas ha deciso di partecipare al reality show per rimettersi in gioco dopo una vita di successi fuori dall’Italia.

Nonostante il suo indiscutibile ottimismo, Grecia è stata già criticata dal resto dei coinquilini, specie da Anita Olivieri che in tugurio, assieme agli altri quattro amici, si è lasciata andare ad una osservazione:

È fuori dal coro. Si vede subito. Secondo me vuole essere nel coro, ma capisce di essere già fuori. Mi sembra proprio fuori dal coro. È un po’ professoressa di inglese, anzi di greco o latino. È un voler fare una cosa, perché la vuoi fare, ma non accettare il fatto che forse non sei fatta per questa cosa. Non è totalmente lei, perché deve un po’ adattarsi!

Lorenzo Remotti ha spiegato:

Sono impressioni che possono essere giuste o magari sbagliate. Mi dà l’impressione di quando non metti i pattini per quindici anni e dici, ma sì, facciamo due salti. Non hai lo spirito di adattamento lì.

Anita ha aggiunto:

C’è una cosa che vi dirò più avanti, che ho pensato appena l’ho vista, che si collega alla prima frase che ha detto: “Ah ma siete tutti giovani”. La guardavo e dicevo: “Capisco perché ti senti un po’ a disagio”. Poi, sono frasi dette per chiacchierare, magari poi arrivi là e diventa la tua migliore amica.

Il calzolaio si è trovato d’accordo con la compagna d’avventura ma poi ha precisato:

Quello che dico io è che mi è capitato spesso di avere un’impressione a pelle, che poi si è rivelata tutto il contrario.