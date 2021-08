Grande Fratello Vip in differita? Questa è l’indiscrezione lanciata da Blasting News che svela questa possibilità che si era già palesata nel corso delle battute finali dello scorso anno.

Nel dettaglio, secondo quanto apprende Blasting News, per la sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta pensando di proseguire con la modalità già sperimentata nel corso dell’ultima settimana di messa in onda della quinta edizione, quando è stata sospesa la diretta dalla casa per lasciare spazio alla differita.

In pratica, le avventure di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e degli altri inquilini della passata stagione, durante l’ultimo periodo di permanenza in casa, non sono più state trasmesse in rigorosa diretta sul canale free Mediaset Extra.

Il live dalla casa veniva trasmesso in differita di circa cinque minuti e questo permetteva agli autori di intervenire in presa diretta, nel caso in cui si fossero verificati episodi incresciosi, tali da scatenare polemiche e possibili squalifiche.