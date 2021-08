Tutto pronto (o quasi) per il debutto del Grande Fratello Vip 6 che riaprirà i battenti tra meno di un mese (il 13 settembre). Nella Casa più spiata d’Italia tutto sarà rinnovato, ecco in che modo.

Da uno spazio pensato in stile Love Boat a due nuove opinioniste che si aggiungeranno ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Tra le pagine del settimanale Chi lo storico capo progetto del Grande Fratello Vip Andrea Palazzo racconta tutte le novità del reality che partirà tra circa un mese in prima serata su Canale 5 con Alfonso Signorini al timone:

Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa.

Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio.