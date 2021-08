Sonia Bruganelli nuova opinionista del Grande Fratello Vip al fianco di Adriana Volpe. Il diavolo e l’acqua santa. Dopo l’annuncio della pagina Instagram ufficiale del reality show, i commenti dei follower in rete si sono fatti sentire.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli fa già discutere

Dal più comune e sopravvalutato: “Ma chi è?” (scritto per “ferire” ma chiunque ci ha fatto il callo ormai) al più banale: “Lavora perché è la moglie di Paolo Bonolis”.

Il fatto che stia già facendo discutere tanto dimostra quanto sia perfetta per questo nuovo ruolo da opinionista, fatevene una ragione.

E se c’è davvero qualcuno che non sa chi sia, Sonia Bruganelli è proprietaria della SDL un’agenzia di casting per la televisione, il cinema e il teatro.

Donna imprenditrice, mamma e (anche) moglie di Paolo Bonolis.

Quindi, come potete vedere, non è assolutamente una sprovveduta dell’ultima ora che sponsorizza beveroni dimagranti sui social.

Secondo me sarà perfetta per questo ruolo e non vedo l’ora che il Grande Fratello Vip 6 possa prendere il via.

