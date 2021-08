Ormai non è più un segreto: saranno Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6 che affiancheranno in studio il conduttore Alfonso Signorini nella sua terza edizione consecutiva. In questi giorni, dopo aver ufficializzato la presenza nel cast della prima concorrente, Katia Ricciarelli, iniziano ad essere snocciolate le prime attesissime anticipazioni.

Grande Fratello Vip 6, le due nuove opinioniste

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Tra meno di un mese i nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà e ad attenderli al varco saranno le due nuove opinioniste che prenderanno il posto di Antonella Elia e Pupo.

Si tratta si Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, due donne forti e senza peli sulla lingua, che certamente non resteranno in silenzio di fronte alle gesta dei nuovi inquilini della Casa.

L’account ufficiale Instagram del reality condotto da Alfonso Signorini ha ufficializzato i due nomi svelando anche i loro tratti distintivi. Della Bruganelli si legge:

Imprevedibile, sincera, vera… sarà la spina nel fianco dei nostri VIPPONI.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Ecco invece le caratteristiche di Adriana Volpe, che il reality lo conosce molto bene essendo stata una ex Vippona:

Pungente, attenta, astuta…Quando colpisce, può fare molto male!