Il nome di Katia Ricciarelli come concorrente candidata alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 circolava ormai da diverse settimane ma solo oggi arriva la conferma ufficiale da parte della diretta interessata. L’ex moglie di Pippo Baudo ha confermato il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia tra le pagine del nuovo numero di Chi, il settimanale diretto dal conduttore del reality ed in edicola da domani.

Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale del GF Vip

Alla rivista di Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli ha confermato la sua clamorosa partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip ed ha spiegato anche perché avrebbe deciso di cimentarsi in questa nuova avventura televisiva:

Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica.

La sua si preannuncia una importante presenza:

Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi.

Katia lascia intendere di essere una donna molto diretta e nel corso dell’intervista al settimanale Chi si è presentata in un lungo servizio fotografico sulle colline gardesane, in auto d’epoca e accompagnata da due aitanti modelli, così come appare nel video del tormentone dell’estate “Tonight mon amour” di cui è protagonista con il rapper DJ Jad. L’artista ha aggiunto: