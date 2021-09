Grande Fratello Vip, 8 concorrenti si conoscono già: in quali reality li abbiamo visti

Tutto pronto per l’inizio del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ci ha ufficialmente presentato il cast di concorrenti che prenderanno parte al reality show rivelandoci in anteprima della sua volontà di sedare il “politicamente corretto”.

Grande Fratello Vip, 8 concorrenti si conoscono già: ecco dove si sono incontrati

Nel frattempo, se molti concorrenti non hanno mai partecipato ad un reality show, altri, come riportano minuziosamente i colleghi di Biccy, si ritroveranno dopo avere affrontato delle esperienze comuni in altri programmi.

Di chi stiamo parlando? Per l’esattezza ci riferiamo a Carmen Russo e Davide Silvestri (hanno partecipato insieme alla primissima edizione dell’Isola dei Famosi), Francesca Cipriani e Giucas Casella (Isola 2018) e Soleil Sorge e Jo Squillo che hanno preso parte all’edizione del 2019.

Ma le “coppie” non terminano qui ed i colleghi di Biccy ci ricordano pure della partecipazione di Katia Ricciarelli e Aldo Montano ne La Fattoria del 2006.

Queste quattro coppie, adesso, entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip dal prossimo 13 settembre: cosa succederà?

I concorrenti del GF Vip

Ainett Stephens

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Francesca Cipriani

Soleil Sorge

Manuel Bortuzzo

Raffaella Fico

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef

Sophie Codegoni

Davide Silvestri

Carmen Russo

Miriana Trevisan

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Aldo Montano