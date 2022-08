Il prossimo 19 settembre si apriranno i battenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel frattempo, vogliamo fare la lista completa dei vincitori di tutte le edizioni: da Alessia Macari a Jessica Selassiè.

Grande Fratello Vip, prima edizione: vince Alessia Macari

La “ciociara” Alessia Macari vince la prima edizione del Grande Fratello Vip. Un primo timido tentativo di portare la Casa più spiata d’Italia mostrandoci, con il suo occhio indiscreto, come vivono la quotidianità i personaggi famosi.

Alessia Macari ha avuto la meglio sul resto del gruppo per una prima edizione bomba che ci ha “regalato” perle rare.

Come possiamo dimenticare l’ingresso di Giulia De Lellis con tanto di “minaccia” a Asia Nuccetelli invitandola a stare lontana da Andrea Damante? Rara perla del trash nostrano!

Oggi la Macari si è sposata ed ha un figlio in attesa di poter tornare in TV.

Seconda edizione, trionfa Daniele Bossari

Animo gentile e modi di fare da vero lord. Daniele Bossari vince la seconda edizione del Grande Fratello Vip e chiede la mano della storica compagna Filippa Lagerback.

Rimette in piedi la sua vita e si racconta al pubblico parlando di temi delicatissimi e importanti quali la depressione e il suicidio.

Oggi è tornato in pista con programmi di approfondimento ed ha sposato Filippa.

La terza edizione del Grande Fratello Vip

A vincere nel 2017 è stato Walter Nudo. Spirituale e perfettamente a fuoco con la sua anima, l’ex attore dopo il trionfo ha avuto alcuni problemi di salute ed ha preferito dire addio alla televisione.

Paola Di Benedetto vince la quarta edizione del GF Vip

Paola di Benedetto ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip, mostrandoci una ragazza molto valida e piena di valori nonostante la sua giovane età.

Oltre ai social la Di Benedetto lavora pure in radio, conduce programmi musicali ed ha scritto un libro.

Tommaso Zorzi vince la quinta edizione del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi è stato il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, conquistando il primo posto ed anche il pubblico.

Ironico e spigliato, dopo il reality show è entrato a far parte del cast di opinionisti dell’Isola dei Famosi, edizione da dimenticare per via dei concorrenti ma fortemente interessante dal suo punto di vista per la gavetta sacrosanta che ha deciso di intraprendere.

Da settembre del 2021 si è lanciato totalmente nella conduzione guidando con Priscilla e Chiara Francini la prima edizione italiana di Drag Race (confermata anche la seconda). Successivamente ha scritto il secondo libro “Parole per noi due” e condotto “Questa è casa mia” e “Tailor Made”.

Jessica Selassiè regina della sesta edizione

Lo scorso marzo Jessica Selassiè ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip portandosi a casa l’enorme affetto del pubblico. La princess, continua ad avere la passione del canto (insieme alle sue sorelle che stanno preparando il primo singolo) e sogna di condurre un programma di cucina tutto suo mentre porta avanti progetti web di forte impegno sociale insieme ad un team di avvocati.