Ex vincitrice del Grande Fratello Vip, l’appello ad Ilary Blasi e Milly Carlucci: “Voglio tornare in TV!”

Alessia Macari, dopo il Grande Fratello Vip vinto nel 2016 (era la prima edizione), non ha avuto moltissime proposte lavorative in televisione. Per questo motivo, intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo, si è autocandidata per l’Isola dei Famosi (e non solo).

L’appello di Alessia Macari: lontana dalla TV dopo il Grande Fratello Vip

La ciociara di Avanti un altro aveva già sostenuto un provino nel 2020 per l’Isola dei Famosi ma poi, causa pandemia, gli autori del programma condotto da Ilary Blasi non l’hanno più tenuta in considerazione:

Mi piacerebbe partecipare alla prossima edizione, specie adesso che si può andare in coppia. Mi porterei dietro mia madre: è molto sportiva e farei fare tutto a lei! Voglio tornare in tv. Non voglio stare a casa ad annullarmi.

Alessia Macari ha fatto un appello anche a Milly Carlucci per poter partecipare a Il Cantante Mascherato per via delle sue buone doti nel canto.

Chi potrebbe accogliere l’appello della vincitrice del Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Milly Carlucci?

