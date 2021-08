Walter Nudo dopo vittoria del Grande Fratello Vip e l’addio alla TV si confessa al Corriere della Sera: “Ho avuto tutto quello che avevo sempre sognato e non ero felice”.

Grande Fratello Vip: Walter Nudo commenta il suo addio alla TV

Nel 2018 ho avuto due ictus e subìto un’operazione al cuore. Ho visto la morte negli occhi. E pensato: “Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo? Da piccoli ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice. Ho sperimentato depressione, bancarotta, non camminavo più, mi sono operato al cuore, mi sono separato. Ora ho messo tutto questo a disposizione degli altri.

Walter Nudo confessa che oggi non accetterebbe mai di partecipare ad un altro reality show: “Ho chiuso”, conferma al Corriere della Sera, “mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro. Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di tv non mi interessa più. Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso sarebbe differente”.

Ed a coloro che l’accusano di essere sparito risponde così:

Non sono sparito, sono rinato!