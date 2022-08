Jessica Selassiè sbarca su TikTok: nuovi progetti di lavoro per le princess del Grande Fratello Vip

Jessica Selassiè sbarca su TikTok e fa il pienone di like e interazioni. La vincitrice del Grande Fratello Vip, in vista di settembre, sta riorganizzando la sua agenda lavorativa piena di impegni e novità, così come sta accadendo alle sue sorelle minori.

E se Jessica Selassiè sogna un programma tutto suo nel mondo del food (le ultime dirette social ne hanno evidenziato la spigliatezza e l’attitudine), Lulù e Clarissa stanno lavorando sodo producendo della musica, in attesa della pubblicazione dei primi singoli da solista di entrambe.

La vincitrice del GF Vip ha pubblicato un primo video che la mostra al tramonto, facendo letteralmente impazzire i fan tra commenti, like ed interazioni.



Grande successo anche per i contenuti di Lulù e Clarissa Selassiè, in sala di registrazione alle prese con il loro primo singolo che verrà pubblicato a breve.

E tra un impegno lavorativo e l’altro, tra le sorelle Selassiè resta immutata la grande solidarietà che le ha fatte apprezzare dal pubblico quando erano ancora nella Casa più spiata d’Italia.

