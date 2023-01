Nella prima serata di ieri, 2 gennaio 2023, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 7 del nuovo anno. Il reality prevedeva un nuovo eliminato, ma nel corso della serata non sono mancati i colpi di scena. Tra liti e sorprese, anche un ritiro inaspettato, quello di Patrizia Rossetti. E poi le nuove nomination: ecco cosa è successo nella 26a puntata.

Grande Fratello Vip 7, 26a puntata: l’eliminato

Un poker al femminile, quello al Grande Fratello Vip 7 rispetto a chi rischiava di essere eliminato dal programma. Quattro donne, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich, sono state messe di fronte al giudizio del pubblico da casa.

La prima Vippona a salvarsi è stata Oriana seguita da Nikita. Nell’ultimo confronto tra Wilma e Sarah, ad avere la peggio è stata la Goich uscita con l’11% dei voti. Ecco le altre percentuali: Oriana 35% a pari merito con Nikita e Sarah 19%.

Tuttavia, una volta in studio, per Wilma Goich è avvenuto quanto registrato per Charlie Gnocchi, ovvero il biglietto di ritorno che ha permesso alla cantante di fare ritorno al GF Vip, tra gli applausi del pubblico e la felicità di Daniele Dal Moro, pronto a riaccoglierla.

Le nomination

Spazio anche nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 alle nomination. Gli immuni scelti dalla Casa sono stati: Luca, Daniele, Micol e Antonella. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno scelto Nikita, mentre Orietta Berti ha scelto Giaele. Ecco come si sono svolte le nomination in superled:

Sarah ha nominato George

Davide ha nominato Oriana

Edoardo ha nominato Dana

Milena ha nominato Andrea

Oriana ha nominato Dana

Dana ha nominato Oriana

Nicole ha nominato Dana

Edoardo ha nominato Davide

Andrea ha nominato Nicole

Attilio ha nominato Milena

George ha nominato Davide

Alberto ha nominato Dana

Ed ecco come hanno votato gli immuni in confessionale:

Antonella ha nominato Oriana

Luca ha nominato Davide

Micol ha nominato Davide

Giaele ha nominato Dana

Nikita ha nominato Oriana

Daniele ha nominato Dana

A finire al televoto sono stati: Dana, Davide e Oriana. Uno di loro sarà il preferito nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.