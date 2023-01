Prima puntata del nuovo anno all’insegna del Grande Fratello Vip e del nuovo preferito che scopriremo questa sera 2 gennaio 2023. Il pubblico da casa è in attesa di poter assistere alla diretta di oggi, dopo l’inizio del nuovo anno all’insegna delle altissime tensioni. Ma nel frattempo, chi è il preferito dei telespettatori? Non ci resta che dare uno sguardo ai risultati dei recenti sondaggi online.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Quella di stasera sarà la 26esima puntata. Nell’attesa, sono emersi i risultati relativi al concorrente preferito del Grande Fratello Vip dopo il passato appuntamento post natalizio.

Le festività sono ormai messe da parte, ma non mancano le tensioni tra i Vipponi. Come da tradizione i sondaggi online sul preferito hanno stilato la classifica del concorrente più amato, almeno sul web, anche se dopo il caso di Antonella abbiamo notato come non sempre il risultato corrisponda al gusto dei telespettatori.

Il sondaggio ospitato da Reality House vede in cima al preferito del GF Vip Antonino Spinalbese, attualmente assente in quanto uscito dalla Casa per dei controlli medici. E’ seguito da Antonella e da Edoardo Donnamaria che vanno a completare il podio. Appena fuori invece troviamo Nikita.

La Pelicon è prima nel sondaggio sul preferito accolto dal portale Grande Fratello Forum, seguita da Oriana ed Antonella.