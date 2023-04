Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile addio al Grande Fratello Vip. Mediaset avrebbe infatti paventato l’ipotesi di un “ritorno alle origini”, ovvero all’edizione del GF senza Vip. Alla conduzione, come ormai ampiamente annunciato, dovrebbe continuare ad esserci Alfonso Signorini.

Grande Fratello ma senza Vip? Cosa dice Signorini

Ma cosa pensa di questa indiscrezione il padrone di casa del GF Vip? Alfonso Signorini ha risposto nella giornata odierna ad alcune curiosità e domande dei suoi follower attraverso il box nelle sue Instagram Stories. Un utente ha domandato se fossero vere le voci di un prossimo Grande Fratello senza Vip ed il conduttore ha replicato:

Non ho ancora iniziato le riunioni sul prossimo GF. Vi terrò comunque aggiornati.

Terminato l’importante impegno legato all’ultima lunga edizione del GF Vip 7, Signorini si gode qualche giorno di pausa prima di rimettersi al lavoro. In attesa di settembre pare abbia diversi progetti in serbo e lo stesso conduttore ha annunciato “novità anche in tv”: di cosa si tratterà?

Tra le tante domande – molte personali – Signorini ha anche replicato a chi gli domandava se avesse visto ieri la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, condotta dall’amica e collega Ilary Blasi: