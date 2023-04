Micol Incorvaia, proprio di recente, ha aperto un box di domande per i follower, rispondendo ad alcune curiosità che potete leggere qui. Tra le varie precisazioni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato perché non ama condividere i momenti privati con Edoardo Tavassi.

Micol, consapevole degli hater maliziosi che avrebbero potuto rintracciare delle frecciatina alle altre coppie nate dal Grande Fratello Vip, è intervenuta a gamba tesa (il video in apertura e chiusura del nostro articolo), chiarendo per quale motivo preferisce condividere poco sulla sua storia con Tavassi:

Per quanto mi sembri assurdo dover ritornare su questo concetto e rispiegarlo, mi trovo costretta a farlo come è già successo altre volte. Allora… Il fatto che io abbia espresso un parere su quello che è il mio modo personale di vivere una relazione, non significa che io stia giudicando il modo che hanno gli altri di vivere la loro relazione.

Perché io non sono assolutamente nessuno per poter fare questa cosa e soprattutto bisogna saper scindere il condividere tutti i momenti con il condividere alcuni momenti.

Io in questo momento sto condividendo soltanto alcuni momenti. Più in là magari farò anche di più e condividerò di più ma in questo momento mi sento di fare questo.