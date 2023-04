Micol Incorvaia ha deciso di dedicare un po’ di tempo agli estimatori rispondendo alle domande e alle curiosità dopo il Grande Fratello Vip. La sorella di Clizia ha parlato della sua storia con Tavassi ma ha anche raccontato alcuni retroscena.

“Perché al GF Vip lavavo i capelli con la cipria?”, Micol Incorvaia sbotta

Micol, per esempio, ha deciso una volta per tutte di smentire coloro che l’hanno accusata di non lavarsi i capelli quando era nella Casa del Grande Fratello Vip (e di “abbozzare” con della cipria):

Solitamente non rispondo a queste domande ma visto che si è diffuso questo falso mito riguardante il mio lavarmi i capelli con la cipria… Chi seguiva il Grande Fratello Vip sa bene che io i capelli io li lavavo, eccome. Il punto è che probabilmente non mi si vedeva molto fare la doccia perché facevo principalmente la vasca. La cipria è vero che ogni tanto la mettevo ma, avendo dei capelli grassi, quindi significa che dopo un giorno me li sentivo già sporchi, ogni tanto andavo a tamponare con la cipria, ok? Non era la tecnica di lavaggio dei miei capelli.

Il VIDEO con le parole di Micol in apertura e chiusura del nostro articolo.