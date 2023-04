Micol Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip è costantemente presente sui social ma si vede ben poco al fianco del fidanzato Edoardo Tavassi. Per questo motivo ha deciso di fare delle precisazioni sulla faccenda tramite il box domande di Instagram.

Generalmente non rispondo a questo tipo di messaggi ma dal momento che sto ricevendo non so quanti dm con lo stesso topic mi sento di doverlo fare a sto giro, ecco.

Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa del GF Vip, molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui, ok?

Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a ‘sciorinare’ a tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sia realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Ecco, questa è la mia risposta, non penso di dover aggiungere altro.