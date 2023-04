Micol Incorvaia è tra le concorrenti più amate di questa settima edizione del Grande Fratello Vip che si è appena conclusa. Proprio stamattina la sorella di Clizia ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua routine giornaliera dopo la Casa più spiata d’Italia.

Micol Incorvaia, ecco cosa le sta succedendo fuori dal GF Vip

Non mi sono svegliata adesso. Mi avete riempita di messaggi. Avete mostrato quasi stupore e sconcerto, quasi per il fatto di vedermi così sveglia da presto. Ma sono sconvolta tanto quanto voi. La ragione di questo evento storico a cui abbiamo assistito è da ricercarsi nel fatto che il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30, che carino. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere inesorabilmente il sonno. Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto delle precisazioni:

Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi. E in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza. Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba.

Poi Micol ha aggiunto:

Mi metterò all’opera. Vi aggiornerò sui vari step… nel frattempo che cazz* ho fatto fino ad ora? Non lo so, non saprei dirvi cosa ho fatto fino al momento… forse pranzerò se avrò un po’ di appetito. Ho perso pure l’appetito da quando sono uscita dal GF Vip. Devo andare anche a ritirare un po’ di pacchi e vi farò vedere un po’ di cosine.

Il VIDEO in apertura e chiusura del nostro articolo.