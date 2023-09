Ma Alfonso Signorini sta guardando (e conducendo) il Grande Fratello o Il Collegio? La domanda vien da sé dopo il cazziat0ne-sermone arrivato ieri in diretta, nel corso della seconda puntata e destinato proprio ai concorrenti, pardon, inquilini della Casa. Sebbene siano andati tutti d’amore e d’accordo, Signorini (o chi per lui) è riuscito comunque a storcere il naso al punto da rimproverare i gieffini di qualcosa di mai avvenuto in un reality. Il nulla.

Il Grande Fratello o Il Collegio: cosa stiamo vedendo?

Nell’aprire la seconda puntata del Grande Fratello, Signorini ha commentato: “Nelle difficoltà della vita ci si unisce sempre non ci si divide mai”. Il riferimento è stato a quanto vissuto dagli inquilini del tugurio nel corso dei giorni passati.

Il padrone di casa ha accennato a qualche lite avvenuta nel corso della settimana, ma sempre nei limiti dei toni concessi (c’è un modo per litigare con calma? Chissà…). Di liti, in realtà, non pare ce ne siano state, ma forse eravamo sintonizzate noi su un altro canale.

Il culmine lo ha raggiunto con una frase, detta così, “de botto”, sicuramente al fine di tranquillizzare gli inquilini, già traumatizzati da questi primi giorni al pensiero di stare respirando un po’ troppo rumorosamente:

Ce lo siamo detti, la parola chiave è rispetto tra di voi, tra noi e il pubblico. Qualche volta questo rispetto è venuto meno, mi raccomando sapete quanto ci teniamo.

Ma perché? Qual è stato il vero motivo di questo reminder? Mi ricorda tanto i cazziat0ni random e senza motivo dei miei ex datori di lavoro per il solo sadico gusto di far sapere ogni tanto chi aveva il coltello dalla parte del manico (detto anche mobbing, ndr).

Ma torniamo a noi: come hanno reagito i telespettatori? Sono stati in tanti a domandarsi il motivo di tale ramanzina detta solo per intimorire e senza un vero motivo. Che si stia sperimentando una sorta di mashup inedito tra Grande Fratello e Il Collegio? Fatecelo sapere.

ma perché questo cazziatone random sul rispetto, non hanno fatto praticamente un cazzo in questi giorni, addirittura le preghiere a tavola, alfonso che stai passando, io lo so che non ci credi neanche tu a quello che stai dicendo#gf — Paola. (@Iperborea_) September 15, 2023

Alfonso li ha davvero cazziati perché “il rispetto in questi giorni a volte è venuto meno”#GF pic.twitter.com/6fEkCSsGBX — Garbino (@Garbino_) September 15, 2023