Grande Fratello, ecco i promo con la “censura”: chi è sparito e per quale motivo

Pier Silvio Berlusconi dopo l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di dare un taglio netto al trash: in che modo? Chiamando a rapporto una opinionista contenuta e cercando volti adatti alla nuova veste di Mediaset.

Grande Fratello, ecco i promo: “cancellati” Oriele, Donnalisi e Incorvassi

Anche i promo stanno attuando una massiccia censura nei confronti della passata edizione del programma. Su Instagram, la prima clip mostra alla fine solamente Nikita Pelizon e Oriana Marzoli (Prima e seconda classificata) mentre nel promo ufficiale non vi è traccia del Grande Fratello Vip 7.

Spazio per le varie coppie nate nella casa ma “cancellati” gli Oriele, i Donnalisi ed anche gli Incorvassi.

Cosa ne pensate?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il probabile cast, tutti i nomi

Ecco, a seguire, tutti i possibili nomi che sono emersi in queste settimane:

Samira Lui Cristina Scuccia Francesco Muzzi (Matrimonio a Prima Vista) Rosanna Fratello Claudio Sona Silvia Magarre (Primo appuntamento) Justine Mattera Fiordaliso Brigitta e Benedicta Boccoli Donatella Rettore Marcella Bella Ninetto Davoli Corrado Tedeschi Franco Oppini

“La richiesta di Cesara Buonamici per il Grande Fratello”, cosa farà Pier Silvio

Secondo le pagine di Nuovo TV, la giornalista del TG5 avrebbe chiesto delle precise garanzie a Pier Silvio Berlusconi, prima di prendere in mano il difficile compito che le sta per toccare due volte alla settimana in diretta: