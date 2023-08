Concorrenti Grande Fratello, 14 nomi: spunta il padre di un ex partecipante, ecco di chi si tratta

Concorrenti Grande Fratello: nel cast della nuova edizione anche il padre di Francesco Oppini? L’ex marito di Alba Parietti, infatti, potrebbe partecipare al programma in arrivo dal prossimo 11 settembre su Canale 5.

Concorrenti Grande Fratello, nel cast anche Franco Oppini?

Deianira, attraverso le sue storie di Instagram ha condiviso il messaggio di un insider che faceva proprio il nome di Franco Oppini, aggiungendo: “So che doveva partecipare l’anno scorso e aveva declinato l’invito per il lavoro a teatro, potrebbe esserci quest’anno al 99%”.

Vi piacerebbe vederlo nella Casa?

Il probabile cast, tutti i nomi

Ecco, a seguire, tutti i possibili nomi che sono emersi in queste settimane:

Samira Lui Cristina Scuccia Francesco Muzzi (Matrimonio a Prima Vista) Rosanna Fratello Claudio Sona Silvia Magarre (Primo appuntamento) Justine Mattera Fiordaliso Brigitta e Benedicta Boccoli Donatella Rettore Marcella Bella Ninetto Davoli Corrado Tedeschi Franco Oppini

“La richiesta di Cesara Buonamici per il Grande Fratello”, cosa farà Pier Silvio

Secondo le pagine di Nuovo TV, la giornalista del TG5 avrebbe chiesto delle precise garanzie a Pier Silvio Berlusconi, prima di prendere in mano il difficile compito che le sta per toccare due volte alla settimana in diretta:

Indubbio è che ritrovare Cesara Buonamici come opinionista del GF farà un certo effetto a chi è abituato a seguirla al TG5. Di certo la giornalista ha chiesto garanzie a Pier Silvio Berlusconi che pare l’abbia chiamata personalmente per proporle questa nuova avventura. L’AD di Mediaset vuole dare una svolta al reality, alzando il livello qualitativo ed eliminando il trash. Sarà quindi lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici, non certo il contrario. Resta da capire se il nuovo corso del programma otterrà anche gli ascolti sperati.