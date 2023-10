L’undicesima puntata del Grande Fratello è stata caratterizzata da non pochi colpi di scena. Durante l’ultimo appuntamento, il padre di Heidi è stato ospite in Casa, in teoria per rassicurare la figlia dopo aver deciso di chiudere la conoscenza con Massimiliano Varrese, ma le cose non sarebbero poi andare benissimo, dal momento che la gieffina ha deciso di abbandonare il reality.

Grande Fratello, preferito e percentuali del 16 ottobre

Ma la serata ha visto anche lo svelamento dei risultati dell’ultimo televoto tutto al femminile, con protagoniste Beatrice, Grecia e Rosy. Neanche a dirlo, la preferita si è riconfermata la Luzzi, che continua ad essere la Queen del GF, come la definisce anche il padrone di casa Alfonso Signorini.

A proposito delle percentuali, queste sono davvero sconcertanti: Beatrice ha ottenuto il 64% dei voti, mentre Rosy il 27% e Grecia appena il 9%. La Luzzi ha quindi ottenuto l’immunità.

Le nomination

Durante la puntata del Grande Fratello abbiamo scoperto anche i nuovi nominati. Angelica e Letizia sono state le preferita della Casa, mentre Cesara Buonamici ha dato la sua immunità ad Heidi (prima del suo abbandono). Ecco come si sono svolte le nomination:

Beatrice ha nominato Samira

Valentina ha nominato Anita

Samira ha nominato Grecia

Letizia ha nominato Grecia

Anita ha nominato Valentina

Rosy ha nominato Grecia

Giselda ha nominato Grecia

Angelica ha nominato Grecia

Grecia ha nominato Valentina

Fiordaliso ha nominato Samira

Heidi ha nominato Giselda

Massimiliano ha nominato Grecia

Giuseppe ha nominato Fiordaliso

Ciro ha nominato Grecia

Vittorio ha nominato Samira

Paolo ha nominato Giselda

Alex ha nominato Valentina

A finire in nomination sono: Rosy (mandata direttamente da Beatrice), Grecia, Samira e Valentina. Chi sarà eliminato?