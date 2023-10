Heidi Baci ha abbandonato il Grande Fratello: cosa è successo stanotte

Heidi Baci ha abbandonato il Grande Fratello. Serata molto difficile per la giovane 26enne. Dopo aver parlato della sua vicinanza a Massimiliano Varrese l’incontro con il padre, durante un freeze, è stato devastante.

Tra altri e bassi, Heidi ha ammesso di provare un’attrazione per l’attore. Tuttavia, a farle cambiare idea ci ha pensato il padre Genti. Arrivato nella Casa, l’uomo senza giri di parole le ha spiegato di non gradire questo avvicinamento:

Io e la mamma siamo devastati da questa scelta sbagliata , alzare tutto un polverone inutile tra te e un uomo più vecchio di me, che tra poco andiamo in pensione. È stato come un pugnale al cuore.

Non ti riconosco più e non ti vedo più come eri prima. Sembri un’altra persona.

La mamma non ti guarda più da quel momento, le ho promesso che stasera ti porto a casa, perché non puoi sottovalutare il suo stato di salute Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e tu lo sai.

Non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità.