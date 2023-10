Chi sono i genitori di Heidi Baci del Grande Fratello? La bella ragazza di origini albanesi è molto legata a sua madre e suo padre, così come ha già svelato anche nella sua clip di presentazione quando ha fatto il suo ingresso nella Casa.

I genitori di Heidi Baci del Grande Fratello: chi sono sua madre e suo padre

Sono una commerciante ma trovo sempre il tempo per la mia famiglia e i miei amici. Sono di origine albanese. I miei sono arrivati da soli e si sono fatti da solo. Mio padre è un imprenditore edile, ma il percorso è stato lungo e sicuramente tortuoso. Il sangue freddo e l’ambizione le ho prese tutte da mio papà.

Heidi ha lavorato a Dubai per un anno durante il periodo del Covid ma ha fatto i salti mortali per far venire suo padre e sua madre da lei:

Ho trascorso un anno a Dubai e ho fatto una sorpresa ai miei genitori, ho detto loro di venire a Dubai. Ho fatto follie, chiamate, ho fatto un casino… Ho ribaltato il mondo per farli venire. Sono stati con me dieci giorni, durante le feste natalizie. Il primo gennaio abbiamo fatto il bagno al mare!

La presunta segnalazione

I genitori di Heidi Baci non avrebbero affatto apprezzato l’eccessiva, spesso forzata vicinanza di Massimiliano Varrese alla figlia. La madre della gieffina, in particolare, avrebbe scritto ad una follower un messaggio via chat in cui avrebbe svelato la preoccupazione di tutta la famiglia.

Piccola ma doverosa premessa: non possiamo sapere con certezza se la chat sia reale e soprattutto se sia stata scritta davvero dalla madre di Heidi. Di conseguenza prendete con le dovute distanze e con le pinze quanto segue (e noi restiamo a disposizione in caso di una eventuale rettifica).

Un utente su X ha postato la chat integrale avuta con la presunta madre di Heidi, nel quale sarebbe emersa tutta la preoccupazione di una intera famiglia, che si sarebbe detta persino “terrorizzata” dall’accendere la TV.

“Noi in famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate”, si legge in un passaggio della chat.

Viene contestata, in particolare, l’età di Massimiliano, molto più grande di Heidi. La presunta madre della ragazza avrebbe poi svelato di aver contatto più volte la produzione affinché fosse data la possibilità al padre di poter dare alla figlia qualche consiglio, ma al momento non avrebbero avuto alcuna risposta. “Mi sembra di vivere un incubo”, si legge infine.