Gossip Vip 2019: coppie che nascono e coppie che scoppiano. Questo anno per i vip è stato carico di amore ma anche di dolorose separazioni. Andiamo a scoprire le più eclatanti. Dell’anno che sta per terminare non possiamo assolutamente dimenticarci del ritorno di fiamma per eccellenza: quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Gossip Vip 2019: rotture, ritorni di fiamma e tradimenti

Per quanto riguarda le rotture, il 2019 per i vip non è stato favorevole per Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli che si sono detti addio. Imperdibile il triangolo estivo tra Francesco Sarcina, la moglie Clizia Incorvaia e l’amico Riccardo Scamarcio. E che dire di quello vociferato tra Irina Shayk, Bradley Cooper e Lady Gaga?

Il confronto tra le prime donne d’Inghilterra ha schierato chi a favore di Kate Middleton e chi dalla parte di Meghan Markle: una gara continua che ha visto vittoriosa ora l’una, ora l’altra, sempre più lontane a corte e sempre più vicine nei gossip internazionali. Simona Ventura ha invece annunciato il matrimonio con Giovanni Terzi per novembre 2020, mentre a sorpresa sono usciti allo scoperto Elodie e Marracash.

Andrea Iannone e Giulia De Lellis coppia dell’anno

Nuovi amori anche nella politica, con Luigi Di Maio cotto della sua fidanzata sarda Virginia Saba, mentre Matteo Salvini dopo l’addio a Elisa Isoardi ha ritrovato la felicità tra le braccia di Francesca Verdini. Il pilota Andrea Iannone ha mantenuto un posto nella top ten del gossip anche quest’anno: dopo Belen, è arrivata la storia con Giulia De Lellis, la più chiacchierata e cliccata tra le influencer del momento.

Per quanto riguarda i gossip vip del 2019 più “croccanti”, segnaliamo anche la recentissima rottura tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo e la storia (senza particolari conferme) tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina.