Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il primo anno d’amore. Tra le pagine di Chi Magazine, la coppia nata dal Grande Fratello Vip ringrazia anche Alfonso Signorini: “Se non mi avesse chiamata ora sarei sola sul divano con la coperta, il fazzoletto e una tavoletta di cioccolato”, ironizza l’italo persiana.

Il 26 dicembre Pierpaolo e Giulia festeggeranno il primo anno insieme: “Non pensavo di innamorarmi e di costruire qualcosa di speciale in un reality. – svela Pretelli- anche se i nostri sostenitori lo avevano detto prima ancora che scattasse il bacio. Dopo che ci siamo dichiarati ho capito che il nostro legame sarebbe stato importante anche fuori dalla Casa”.

Giulia e Pier hanno parlato pure della piscina del Grande Fratello Vip: “Se la piscina del potesse parlare, che cosa direbbe di noi due? Direbbe che eravamo dei buoni bollitori (ride, ndr), nel senso che abbiamo scaldato quelle acque, siamo stati un termosifone”, svela Pretelli.

E Giulia aggiunge:

Ne ha viste di tutti i colori, l’esplosione del pathos e dell’eros, sono momenti che non dimentico: morivamo dalla voglia di baciarci, ma c’era tanta chimica anche in un abbraccio, in uno sguardo, vibrazioni, pelle d’oca, sentimenti che cerchi di combattere, in quella piscina ma c’è stata un’esplosione.