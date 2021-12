Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, intervistati tra le pagine di Chi Magazine, hanno parlato del loro rapporto di coppia svelando tanti dettagli. Tra una chiacchiera e l’altra, hanno svelato pure cosa ne pensano del triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran che tiene bianco al Grande Fratello Vip ormai da settimane.

Se crediamo al feeling tra Alex e Soleil al GF Vip? Secondo me c’è chimica e non solo artistica, si piacciono. – afferma Pierpaolo Pretelli – Se Alex dovesse rimanere nella Casa, prima o poi ci cascherebbe, non puoi trattenere le emozioni così a lungo.