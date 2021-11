Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno partecipato all’intervista doppia del GF Vip Party condotta da Gaia Zorzi. I due fidanzati hanno svelato di essersi conosciuti prima del Grande Fratello Vip nel 2014. Spazio poi per un divertente retroscena con protagonista il numero di cellulare.

“Se ci conoscevamo già prima del Grande Fratello Vip? Sì e quando siamo usciti dalla Casa che ci siamo scambiati i numeri e lei mi squilla ed ero salvato Pierpaolo Velino”, ha svelato Pretelli.

Giulia Salemi è intervenuta:

No, eri salvato Velino Moro nemmeno Pierpaolo. Quando non so i nomi metto le associazioni, tipo lavoro o città…