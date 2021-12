Brutta disavventura per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza nella romanticissima Parigi. La coppia è stata cacciata malamente da un ristorante solamente per avere fatto mezz’ora di ritardo.

Brutta disavventura per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Parigi

Giulia Salemi, sconvolta dall’accaduto, ha raccontato tutto tramite il suo seguitissimo account di Instagram (così come potete visionare tramite il VIDEO postato in apertura del nostro articolo):

I francesi sono i peggiori, i più maleducati e cafoni. Siamo arrivati con mezz’ora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno rimbalzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una cena già pagata settimane fa. Io sono senza parole, che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Io sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena già prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno cacciato via in malo modo nonostante in modo carino gli abbiamo spiegato problemi con il traffico e gli abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 10:30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora! Non andate mai qua!

Non ho mai capito per quale motivo i francesi fanno di tutto per allontanare le persone dalla meravigliosa Parigi per colpa del loro atteggiamento ostile.