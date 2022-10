Giulia Salemi sostituisce Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip?

Secondo Alessandro Rosica (Investigatore Social), Giulia Salemi potrebbe sostituire Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip: ecco quando e per quale motivo.

L’esperto di gossip, intervistato tra le pagine del settimanale Mio, fa sapere che la regina dei social potrebbe prendere il posto della moglie di Bonolis nel corso dell’ottava edizione che prenderà il via dal prossimo anno.

Secondo Gossip e TV, la Salemi potrebbe fare capolino già da Natale:

Non è escluso, tra l’altro, che Giulia Salemi possa entrare in gioco già in questa edizione. Magari a dicembre, quando Sonia Bruganelli si prenderà qualche giorno di ferie come anticipato già nella prima puntata per trascorrere le festività natalizie con tutta la sua famiglia.