Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci insieme alla Fashion Week di Milano: “Notizia choc… ciao Marcello!”, in questo modo la conduttrice calabrese ha ironicamente commentato l’incontro con l’italo persiana.

“Notizia choc”, Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci insieme

In occasione della settimana dedicata alla moda, Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci si sono incontrate mettendo da parte i vecchi dissapori che le hanno rese regine indiscusse del Grande Fratello Vip dello scorso anno.

Eli Greg ha ironicamente salutato il suo avvocato Marcello D’Onofrio, dopo i battibecchi avvenuti nella Casa più spiata d’Italia.

Proprio in questi giorni c’è stato un altro incontro “choc” per i fan del GF Vip. Tommaso Zorzi ha avuto modo di incontrare Pierpaolo Pretelli e di passare una serata in sua compagnia.

Presenti alla cena anche Anna Pettinelli e Stefania Orlando.

La Queen di Babilonia sta partecipando a Tale e Quale Show con il fidanzato di Giulia Salemi e, anche per questo motivo, ha avuto modo di passare del tempo in compagnia di Pierpaolo.

Tommaso dopo la cena ha anche incominciato a seguire Pierpaolo su Instagram.

Queste “reunion” (volontarie o di lavoro) fanno particolarmente piacere perché dimostrano quanto le dinamiche di un reality show abbiano un peso irrilevante una volta tornati alla vita reale.

Il VIDEO di Giulia e Elisabetta ti aspetta in apertura del nostro articolo.