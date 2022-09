Giulia Salemi, ospite a Casa Chi, ha parlato del suo nuovo ruolo al Grande Fratello Vip 7: “E’ un anno bello e prosperoso per tutti noi”, ha affermato la nuova regina dei social del reality show.

“Se ho censurato qualche tweet che non si poteva dire? Devi sapere che c’è un doppio passaggio. – ha svelato la regina dei social – io li seleziono e li passo ad un autore che valuta se vanno bene e poi li mandano in onda. Mi hanno detto di essere più buona perché era la prima puntata ma ci rifaremo alla prossima”, ha esordito Giulia Salemi.

Poi ha aggiunto:

E se loro tre dovranno faticare, esiste un terzetto che pare avere la strada spianata:

Io mi auguro che Elenoire non faccia errori e possa dire cose da squalifica. Lei è da finale. Pure Pamela e Patrizia… confido molto in questo trio. Ed è strano perché ho sempre preferito le nuove leve ma le senior sono molto promettenti.

E per quanto riguarda le possibili coppie, la Salemi aggiunge:

Se ci sono delle coppie che prevedo? Spinalbese e la Lamborghini ho visto il radar… ho visto che già stasera sono andati a dormire alle 6 del mattino. Su Twitter parlano della ship, vediamo… non lo so! Ma una ship ci sarà così come il limone in piscina.

Antonino con Antonella Fiordelisi? Dici? Antonino è stato fidanzato con la migliore amica di Nikita.

Un altro sex symbol oltre a Spinalbese nella Casa del GF Vip? A me manca la quota bono vero tipo Pierpaolo. Non c’è quest’anno. Non ci sono! Quest’anno la quota muscoli non basta, dovranno conquistarci anche con le doti caratteriali.