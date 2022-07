Giulia De Lellis e Carlo Beretta verso il matrimonio? Per l’influencer ed ex volto di Uomini e Donne si tocca un tasto a quanto pare dolente e che avrebbe voluto per il momento evitare. Le nozze, a quanto pare, non sarebbero nei suoi imminenti programmi, eppure il fidanzato Carlo Beretta potrebbe pensarla in maniera del tutto differente.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta verso il matrimonio?

L’aria di un possibile matrimonio in vista tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sarebbe stata colta da quest’ultimo dopo aver preso parte al matrimonio della fashion blogger Elen Ellis con l’ingegnere Stefano Quaglieri. Il grande passo di questi ultimi avrebbe fatto venire a Carlo strani ‘grilli per la testa’. Al punto da preoccupare Giulia:

Sono molto preoccupata perché Carlo si è stra emozionato a questo matrimonio. Ha iniziato a fare discorsi strani, onestamente non volevo che lui…diciamo che gli ha fatto venire delle voglie particolari, ecco…

Sarebbe stata proprio la stessa influencer, attraverso le sue Instagram Stories, a spiegare di essere tra i due la meno propensa a compiere il grande passo:

Tra i due quella meno propensa in questo momento sono io, dobbiamo prima sistemare le cose della casa…

A confermare il suo mancato desiderio di nozze, almeno per il momento, sarebbe il mancato bouquet preso dall’attrice Ludovica Bizzaglia:

Carlo sperava mi cadesse in testa…ti sei salvato pure a questo giro!