Solamente poche ore fa, Gabriele Parpiglia tra il serio e il faceto ha confermato il ritorno di fiamma di Andrea Damante e Giulia De Lellis: stanno insieme in quarantena (cliccare per credere). Evidentemente, dopo tira e molla, corna che stanno bene su tutto e ripensamenti, la coppia avrebbe deciso di riprovarci. Durissimo, l’attacco arrivato poco fa da Angelo Iannone, fratello di Andrea (anche se, per la cronaca, non vi è conferma che fosse indirizzato a loro).

Giulia De Lellis e Damante insieme: arriva la frecciatina di Iannone?

Non ci è dato sapere se Iannone stesse parlando di Giulia e Damante ma, le sue parole, sembrano molto avvicinarsi a quella che grande parte del popolo della rete ha apostrofato come una durissima frecciatina dal sapore particolarmente amaro.

Angelo, ha scritto su Instagram:

Per tutte queste pseudo persone se é cosi che possono chiamarsi che non so cosa stanno inventando da giorni… sappiate che NOI siamo in famiglia da un mese senza festini e nulla… Credo che i festini si facciano altrove in silenzio per poi tirarli fuori a tempo debito… A BUON INTENDITORE POCHE PAROLE.

Secondo il web, i “festini” sarebbero il corrispettivo della “quarantena” decisamente “gossippara” che starebbero passando Andrea Damante e Giulia De Lellis, presunibilmente insieme a Pomezia, tra conferme e avvistamenti vari: voi cosa ne dite?