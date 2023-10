Giovanni Tesse, ballerino latinista di 18 anni ha conquistato il banco di Amici 23 dopo il mancato ingresso dello scorso anno: “Secondo me vengo preso”, aveva affermato con una certa sicurezza di fondo che, evidentemente, non gli aveva portato particolarmente fortuna.

Lo stesso Raimondo Todaro, durante la sua prima esibizione mentre si stava formando la classe dello scorso anno, aveva deciso di non farlo entrare nella scuola del talento. A distanza di quasi un anno e mezzo le cose sono cambiate.

Giovedì 26 ottobre, nel corso della sesta registrazione di Amici 23, lo stesso Raimondo Todaro ha fatto un passo indietro chiedendo l’inserimento di un banco extra con conseguente ingresso di Giovanni.

Chi è Giovanni Tesse? Due volte campione italiano di danza sportiva FIDS (2017-2022) e cintura nera di karate FIJLKAM (2020), viene da Barletta e balla da nove anni.

E sempre stato seguito dal suo coach Marco Cuocci nel Nikita Team Puglia, tra i nomi più prestigiosi della danza sportiva.

Se lo avete già “puntato”, ricordatevi di fare i conti con Desiree Carbone, la sua fidanzata.

Giovanni ha ballato Despechà con Francesca Tocca. A votare per il suo ingresso sono stati: Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Contrari solo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Emanuel vota sì solo per Todaro. Non vorrebbe far entrare il ragazzo.