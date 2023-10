Oggi, giovedì 26 ottobre, si è registrata la quinta puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 29 ottobre su Canale 5 per scoprire le novità della classe del talento: eccovi a seguire tutte le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell’account Twitter Gossip TV in merito ai nuovi allievi della scuola.

Amici 23, anticipazioni sesta puntata: spoiler e news nuova registrazione

Stando alle anticipazioni riprese da GossipTv su Twitter, Ezio ha la maglia sospesa. Mida vince la sfida contro la sfidante MonnaElisa (entrambi hanno cantato un inedito), mentre Holy Francisco non ha sostenuto alcuna sfida.

Nel corso della sua sfida, Mida ha cantato un suo inedito dal titolo “Rosso fuoco”.

Nel corso della puntata è entrato nella Scuola un nuovo allievo. Si tratta di un ballerino latinista, Giovanni, appartenente alla squadra di Todaro. Solo la Celentano ha votato di no per il suo ingresso.

Tra gli ospiti della puntata, Bresh e Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari.

La puntata si è aperta con il compito del passo a due di Nicholas che per la Celentano è stata “una sciagura”.

La gara di canto è stata giudicata da Giorgia:

Mew

Sarah

Holden

Petit

Stella

Lil Jolie

Matthew

SamuSpina

Ezio

Ecco le cover sulle quali si sono esibiti:

Mew – You got the love

Sarah – Fiori rosa fiori di pesco

Lil – L’amore

Petit – Le donne

Holden – Bella d’estate

Stella – Paint

Matthew – Notte d’estate

Ezio – Easy like sunday morning

SamuSpina – Kumite

Anche Giorgia è rimasta molto colpita da Mew, per la quale ha una bellissima presenza, oltre che una voce interessante.

Anna sospende la maglia ad Ezio perché non sa cosa fare di lui e non è soddisfatta ultimamente.

Per il ballo si sono esibiti Kumo che balla con Giulia S.; Isobel dimostra per Nicholas e Dustin balla con Giulia P.

La gara di ballo è stata giudicata da Davide Dato:

Marisol

Kumo

Gaia

Elia

Dustin

Sofia

Nicholas

Chiara

Simone

(le penultime due posizioni potrebbero essere invertite)

Per la gara di ballo “la mia storia”, giudicata da Maura Paparo, vince Dustin contro Gaia e Simone.

La scuola del talento

È iniziata ufficialmente la ventitreesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, Amici 23. La puntata di domenica 24 settembre ha segnato l’avvio del programma con le tradizionali prime selezioni.

Durante le audizioni, i professori di questa edizione – tra cui i confermati Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per la danza e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto – hanno valutato i nuovi talenti in cerca di un posto nel programma.

Anna Pettinelli è tornata ad Amici sostituendo Arisa, contribuendo così a dare inizio a un’altra stagione di emozionanti performance e talento.

La classe ufficiale si è completata nell’appuntamento pomeridiano andato in onda lunedì 25 settembre come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: chi è il vostro allievo preferito?