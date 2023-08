Gian Maria Sainato, tragedia in famiglia: il padre morto annegato a Sapri

Gravissimo lutto, quello che ha colpito il giovane Gian Maria Sainato, influencer e modello, nonché concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Questa mattina è venuto a mancare il padre, il 59enne Andrea Sainato, morto annegato nelle acque di Sapri, nel golfo di Policastro in Campania.

Gian Maria Sainato, morto il padre: tragedia in mare

Una vera e propria tragedia, quella che ha colpito Gian Maria Sainato e la sua famiglia, in questa chiusura di agosto. Secondo quanto ricostruito da Quotidiano Nazionale in questi frangenti, il dramma si sarebbe consumato nella mattinata odierna.

Un bagnante avrebbe notato il corpo di un uomo che galleggiava in mare ed avrebbe avuto subito il sospetto che qualcosa non andasse. Una volta recuperato il corpo e portato in spiaggia, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Anche le manovre di rianimazioni si sono rivelate vane.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il padre di Gian Maria Sainato si fosse tuffato in acqua nonostante il mare mosso. Non si esclude che possa essere stato colto da un malore mentre tentava di raggiungere la riva.

I rapporti tra Gian Maria e il padre non erano particolarmente sereni. Proprio in tv l’influencer aveva raccontato di non parlargli da 3 anni e di ritenerlo responsabile “di troppe cose”. La tragedia però ha portato molti utenti a riservare al modello numerosi commenti e messaggi di cordoglio.