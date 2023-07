Gian Maria Sainato, dopo l’Isola dei Famosi, continua a catturare l’attenzione. Intervistato da Novella 2000 ha svelato di avere una cotta per Helena Prestes ed ha confessato quali sono gli attuali rapporti con Tommaso Zorzi dopo l’outing a Riccanza.

Interesse ricambiato per Helena? Si, lei sull’Isola mi disse che se non fosse stata con Carlo ci avrebbe provato con me, e io lo stesso con lei. Trovo Helena bellissima e carismatica, ora però siamo così amici che sarebbe quasi impossibile, o comunque preferisco rimanere amico stretto con lei per paura di perderla se andassimo oltre l’amicizia.

E per quanto riguarda Tommaso Zorzi, con il quale aveva litigato per colpa di un outing, l’ex naufrago confida:

Sì, lui mi chiamò dopo il Gf Vip per chiedermi scusa dell’outing che mi fece a Riccanza, da lì in poi abbiamo iniziato a sentirci anche in modo amichevole, l’ho visto ultimamente a un compleanno di un amico in comune, e sono stati baci e abbracci.

L’ex naufrago verso il Grande Fratello?

Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione. Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito l’esperienza dell’Isola e per la persona che è venuta fuori. Non posso dire altro.