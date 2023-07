Gian Maria Sainato al Grande Fratello Vip dopo l’Isola dei Famosi 2023? L’ex naufrago, intervistato da FanPage, ha spiegato il suo orientamento definendosi pansessuale.

Trovo che si adatti perfettamente al mio pensiero sull’amore e sull’integrazione di tutti i generi, senza esclusione. Mi è capitato di provare attrazione, ma per il momento non ho ancora avuto relazioni. Nel mio caso, confermo, l’attrazione sia mentale che fisica include tutti i generi, nessuno escluso. Quindi sì, anche transgender.

Così, mi sono dichiarato in famiglia e poi pubblicamente come bisessuale. Ho avuto due storie importanti. Una di un anno e mezzo con una donna e una di cinque anni con un uomo.

C’è stato un momento in cui pensavo di avere una preferenza solo per gli uomini, poi mi sono reso conto che non era così. Continuavo a provare attrazione anche per le donne.

E per quanto riguarda il Grande Fratello:

Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione. Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito l’esperienza dell’Isola e per la persona che è venuta fuori. Non posso dire altro.