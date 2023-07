Marco Mazzoli ha avuto un malore nel corso della diretta dello Zoo di 105. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 ha raccontato ai followers cosa gli è successo: “Mai provato tanto dolore in vita mia”.

Ma cosa è successo a Marco Mazzoli? L’ex naufrago si trovava in diretta ed è stato colto da un malore improvviso che lo ha costretto ad allontanarsi:

Ragazzi scusatemi ma non sono mai stato così male in vita mia. Credo di aver avuto un blocco intestinale, non lo so. Ho mollato la diretta e questo significa che sto davvero male. Avevo una fitta in basso allo stomaco e pensavo fosse un calcolo renale.

Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati. Sto molto molto meglio. Vado a farmi vedere, me l’avete detto tutti, così almeno siete più tranquilli ma se riesco a guidare la macchina sto bene.

Un dolore così non l’avevo mai provato in vita mia. Una roba veramente… Mi sono sono spaventato. A parte che non sto quasi mai male. Per mollare la diretta ciò significa veramente che sto proprio male male. Non è mai successo. Non riuscivo neppure a stare in piedi.