Marco Mazzoli, vincitore de L’Isola dei Famosi 2023, durante una diretta su Instagram ha svelato un retroscena raccontando di aver litigato con un autore del reality show.

Isola dei Famosi, Mazzoli svela di aver litigato con un autore

Quando sei lì, dopo una settimana che capisci il meccanismo, te ne vuoi andare. Io volevo ma non potevo… A un certo punto ho iniziato a litigare con il capo degli autori che è un po’ il capo del programma. Quello con cui interagisci una volta a settimana alla fine della puntata. Il famoso spirito dell’isola, io gli dicevo “voglio andare a casa”. “No, tu hai firmato un contratto devi stare qua. Tu e Paolo state spaccando e dovete rimanere”.

Queste le parole di Marco Mazzoli che poi ha continuato:

“Non stiamo facendo niente”, dicevo. E lui, “no, no dovete rimanere qua”. Io ho fatto di tutto all’inizio per cercare di scappare. Volevo tornare a casa e questi non mi portavano via. Io sono esploso. Vi siete persi una mia esplosione che per fortuna non hanno mandato in onda. Mamma mia, una roba… Proprio il vero Mazzoli!

Quando la produzione ha compreso il disagio del vincitore, ha deciso di mandare sua moglie in Honduras:

Ero io a sopravvivere su un’isola. Non capivo cosa arrivava a voi. Io mi rompevo i cog***i tutto il giorno. Alla fine dopo la quinta settimana ho dovuto per forza lasciarmi andare. Tanto ho una data di scadenza, prima o poi finirà questa cosa. Una prova veramente incredibile per una persona come me che vive la vita a mille e si trova ad andare a 50 all’ora.

Il rapporto con la troupe del programma

Mazzoli ha svelato pure il rapporto tra i naufraghi e la troupe del programma:

Noi avevamo due troupe al giorno che ci raggiungevamo con questo barchino. Erano composte da sei persone in totale. Una troupe aveva un operatore, che è il cameraman, un autore che segnava tutto quello che veniva detto e quello con il microfono. Erano due squadre. Stavano con noi dalla mattina fino al tramonto più o meno. E non ti parlavano. Noi eravamo tre o quattro a parlare e avevi un cameraman che ti riprendeva e fra loro si chiamavano operatore, autore e audio. Non sapevamo i loro nomi. Indossavano un cronografo girato al contrario e noi non sapevamo che ore fossero. Ci basavamo un po’ a caso. Se tu chiedevi a queste persone “scusate che ora sono”, loro ti facevano spalletta. Qualsiasi cosa chiedevamo non ci rispondevano. E praticamente questo tutto il giorno.

Di notte le cose cambiavano:

Poi arrivava il notturno, si scambiavano. Era un ragazzo con la telecamera con cui anche lì non potevi comunicare. Non c’era nessun tipo di comunicazione. L’unica cosa che facevano gli autori è che parlavano con te quando dovevi fare il confessionale. Lì ti facevano delle domande e tu rispondevi. Quella era l’unica interazione che c’era fra di noi. Io ho scoperto i nomi di alcuni l’ultimo giorno. Altrimenti non c’era verso di parlare con queste persone.