Tra i nomi emersi in questi giorni come futuri concorrenti del GF Vip 6 c’è anche quello di Gianmaria Antinolfi, la cui presenza nel reality di Alfonso Signorini è stata confermata anche dal blog DavideMaggio.it. L’imprenditore reso celebre alle pagine di cronaca rosa per alcuni suoi celebri flirt, tra cui quello con la showgirl argentina e neo mamma bis, Belen Rodriguez, a quanto pare potrà raccontare tanto della sua vita privata nella spiatissima Casa di Cinecittà.

Gianmaria Antinolfi ritroverà un ex flirt al GF Vip?

Gianmarco Antinolfi, classe 1985, è un imprenditore napoletano nell’ambito del lusso e della moda. Un master in Management alla Bocconi gli ha permesso di diventare, dal 2017, Sales Director della Caravel Pelli Pregiate SPA e di France Croco del gruppo Kering. Ma probabilmente la scelta di Signorini non sarà ricaduta su di lui per il successo professionale.

A renderlo un Vippone a tutti gli effetti saranno state soprattutto le sue ex celebri. Non solo Belen Rodriguez ma anche l’ex gieffina Dayane Mello, protagonista della passata edizione del GF Vip. Nei mesi scorsi, inoltre, come svela il blog televisivo, si era vociferato anche un flirt con una futura concorrente, l’ex corteggiatrice Soleil Sorge.

I due, dunque, si ritroveranno proprio nella spiatissima dimora. Chissà se faranno finta di non conoscersi o se, invece, avranno un confronto chiarificatore. Indubbiamente ci penserà il padrone di casa, da vero esperto di gossip, a fare luce sulle vere o presunte storie d’amore di Antinolfi.