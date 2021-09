Anche il penultimo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip è stato annunciato dal buon Davide Maggio. Si tratta di Alex Belli, attore e fotografo fresco di matrimonio con la bellissima Delia Duran.

Alex Belli al Grande Fratello Vip

Alessandro Gabelli è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Il nome non vi dirà nulla perché è noto con lo pseudonimo Alex Belli. Classe 1982, di Parma, il modello e attore è stato arruolato per la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Cosa ne pensate?

Attualmente questo cast non mi fa urlare “Wow” ma secondo me potrebbe regalarci grandi sorprese. Del resto Alfonso Signorini ha deciso di fare entrare anche volti pochi conosciuti che potranno mettersi in discussione e farsi conoscere dal pubblico senza preconcetti.

Alex Belli sarà sicuramente in grado di creare delle dinamiche, non sappiamo quanto queste saranno potranno effettivamente coinvolgere il pubblico ma mi sento di dargli una possibilità.

