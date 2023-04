Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono conosciuti ed innamorati nella Casa del GF Vip 6 e da allora non si sono mai più lasciati. Romantici, riservati e bellissimi, i due spesso appaiono sui rispettivi social, tra foto e video che li vedono immortalati insieme. Ed uno degli ultimi scatti ha sollevato la curiosità di molti loro fan.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: dubbi sulla coppia, sorpresa in arrivo?

Nelle passate ore Gianmaria ha pubblicato alcuni scatti su Instagram insieme alla sua Federica. Sono a Capri e nonostante sullo sfondo ci sia un cielo non proprio privo di nuvole, la coppia emana una luminosità incredibile.

E’ soprattutto però un particolare a non sfuggire: Gianmaria poggia una mano sul ventre della Calemme mentre la guarda negli occhi. Un gesto naturale ma che potrebbe celare molto di più.

Ad accorgersene sono stati in tanti, compresa l’ex Vippona Patrizia Pellegrino che, proprio sotto al post dell’ex gieffino ha scritto: “Tesorini ci nascondete qualcosa vero?”. Federica ha voluto prontamente replicare con un “nooo”, eppure a commentare gli scatti è stato anche l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha aggiunto:

Mi avete segnalato questa foto di Gianmaria e Federica! Sopresa in arrivo???

Per il momento non ci resta che dare per buona la risposta della Calemme, ma in caso contrario sarebbe davvero il coronamento di un amore nato sotto le telecamere ma che continua a gonfie vele.