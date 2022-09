Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono stati i primi ospiti, tra gli ex concorrenti del GF Vip, di Casa Chi, in partenza ufficialmente oggi e condotto da Sophie Codegoni. E’ stata proprio la neo Bonas di Avanti un altro, in collegamento dal suo camerino, a porre qualche domanda alla coppia, ed in particolare a Gianmaria.

Gianmaria Antinolfi dopo il GF Vip: ci sarà un nuovo reality?

Gianmaria Antinolfi ha sempre sostenuto di aver deciso di partecipare al GF Vip non tanto per fare una nuova esperienza lavorativa ma per affrontare un “viaggio” inedito. Qui ha anche trovato l’amore grazie alla conoscenza con Federica Calemme. Ma sarebbe disposto oggi a fare un altro viaggio in un nuovo programma o per lui i reality sono finiti con il GF Vip?

No, sono assolutamente finiti qui, non ho proprio la possibilità a livello di tempo per poter fare una cosa del genere. Come ho sempre detto quello per me era un anno sabbatico nel quale volevo provare delle esperienze nuove ma già avevo definito e delineato a livello contrattualistico delle aziende il mio futuro ed il mio futuro è in azienda, sono manager ed è quello in cui ho investito nella mia vita.

Gianmarco, dunque, nonostante le errate apparenze iniziali è proprio il classico bravo ragazzo senza troppi grilli per la testa. Anche la stessa Sophie ha ammesso di aver cambiato idea su di lui e sulla sua compagna:

Avevo tanti pregiudizi ma è giusto tornare indietro e sono contenta, se lo meritano. Li vedo bene, super abbronzati, in quel di Napoli, li vedo innamorati!

Attualmente Antinolfi vive a Milano e Federica lo raggiunge spesso. A tal proposito l’ex Vippone ha svelato:

La mia stanza insonorizzata? E’ diventata la nuova cabina armadio di Federica!