Gianmaria Antinolfi ha deciso nelle passate settimane di abbandonare il Grande Fratello Vip per fare ritorno al suo lavoro da manager. Entrato come un latin lover, ben presto nella Casa ha smontato tutte le aspettative mostrandosi come un uomo dal cuore grande ma soprattutto un giovane alla ricerca del vero amore.

Gianmaria Antinolfi ed il futuro con Federica Calemme

Non è un caso se Gianmaria negli ultimi mesi ha tentato di trovare l’amore prima nella sua ex fidanzata Soleil Sorge, poi in Sophie Codegoni, per poi finalmente trovarlo tra le braccia della modella partenopea, Federica Calemme. Intervistato dal settimanale Chi, l’ex Vippone ha commentato:

Scommettiamo che duriamo? Se Federica fosse entrata subito, non mi sarei avvicinato a nessuna. Avrei scelto lei, solo lei. Io con Federica vedo un progetto, sono sicuro dei miei sentimenti, dei nostri sentimenti. Tra noi c’è amore. E a breve, come ho promesso nella Casa, andremo a Parigi. Sono un uomo di parola.

Sul ‘marchio’ di latin lover poi smentito dalle sue stesse gesta, Antinolfi ha commentato:

Sono semplicemente Gianmaria, il ragazzo che avete visto nudo e crudo nella Casa per cinque mesi, con tutto il suo bagaglio di buona educazione e onestà. Ci tengo a chiarire una cosa: Adriana Volpe mi ha detto durante il primo mese che io mi trovavo lì, al GF Vip, per le mie paparazzate, le mie interviste e i miei amori famosi. Questa frase però deve essere contestualizzata: è vero che sono “famoso” di riflesso ai miei amori, ma non ho cercato io il GF Vip, non ho mai parlato o sparlato di nessuna delle mie compagne, non ho mai organizzato o venduto una paparazzata e il direttore Alfonso Signorini questo lo sa.

Dopo i flirt fuori e dentro la Casa, finalmente nella sua vita è arrivata Federica in merito alla quale ha commentato:

Insieme stiamo benissimo. Siamo entrambi di Napoli e da quando abbiamo lasciato la Casa non ci siamo mai staccati nemmeno per un secondo. Sono molto felice con lei.

Gianmaria non ha negato di essersi sentito un pesce fuor d’acqua soprattutto all’inizio. In merito ai suoi ex inquilini ha aggiunto:

Ho capito come “giocare” quando ho visto Alex Belli poco sincero. In quel momento ho capito con chi schierarmi e con chi mantenere solo il “buongiorno” e il “buonasera”. […] Nella Casa Giucas Casella, con il quale ho un ottimo rapporto, mi ha nominato sette volte consecutive dicendomi: “Tanto a te non importa e non ti arrabbi”. E aveva ragione.

E sul triangolo formato da Alex Belli, Soleil e Delia Duran si è limitato a commentare sorridendo:

Meno male che sono uscito, mettiamola così…