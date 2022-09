Gianmarco Tognazzi al Grande Fratello Vip 7? Dal prossimo 19 settembre 2022 si riapriranno le porte della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e, ad oggi, solamente due concorrenti sono stati ufficializzati.

Gianmarco Tognazzi al Grande Fratello Vip 7? La sua risposta

In queste ore, the pipol ha lanciato un indizio: nella Casa del GF Vip stanno per arrivare una ex ragazza di Non è la Rai e un celebre attore. Tra i nomi è saltato fuori anche quello di Gianmarco Tognazzi che ha deciso di intervenire in prima persona.

Il figlio di Ugo Tognazzi è pronto per entrare nella Casa più spiata d’Italia? Ecco la sua risposta:

It is not true !!! Tradotto. Non è vero — GianMarco Tognazzi (@GimboTognazzi) September 4, 2022

In nessun senso dato che è una fake — GianMarco Tognazzi (@GimboTognazzi) September 4, 2022

Il probabile cast del GF Vip

Giovanni Ciacci

Wilma Goich

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi

Antonino Spinalbese

George Ciupilan

Antonella Fiordelisi

Patrizia Rossetti

Attilio Romita

A questi nomi praticamente certi (salvo colpi di scena dell’ultimo momento), menzioniamo anche:

Gegia

Ginevra Lamborghini

Pamela Prati

Elenoire Ferruzzi

Ilaria Galassi

Gianmarco Tognazzi

Il GF Vip Party sarà condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, ufficializzati proprio da Alfonso Signorini sul suo account di Instagram.