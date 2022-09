A circa due settimane dall’inizio della settima edizione del GF Vip, spuntano altri indizi in merito ai nuovi concorrenti che potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia.

The pipol svela che sarebbero ad un passo dall’ingresso un celebre attore e una ex ragazza di Non è la Rai. Tra i commenti, anche i colleghi di Biccy che ipotizzano due nomi assolutamente credibili: Gianmarco Tognazzi e Ilaria Galassi.

Il nome di Tognazzi era saltato fuori già nel 2020, ad un passo dall’edizione che ha consacrato Tommaso Zorzi come leader indiscusso.

Anche il nome di Ilary Galassi è spesso venuto fuori quando si parla di reality show. Proprio di recente, l’ex ragazza di Non è la Rai aveva raccontato un aneddoto sull’Isola dei Famosi:

Ho fatto un provino su Zoom e due di persona, con tutti gli autori. Nell’ultimo mi sono un po’ ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine mi hanno detto: “Hai tante qualità, ma non ti sai vendere”. Credo intendessero dire che non so vendermi nei provini, che era piatto. È come se mi fossi bloccata. Mi sono un po’ arrabbiata e ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare e non hanno un tetto. Per fare l’Isola dei famosi, mi sembra davvero una cosa brutta. Grazie e arrivederci. Non so se il prossimo anno mi permetteranno di nuovo di farlo, li ho un po’ trattati male (ride, ndr).