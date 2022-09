Il cast del Grande Fratello Vip 7 è ancora avvolto nel mistero. La pagina ufficiale, attraverso Chi Magazine, ha ufficializzato solamente un concorrente: Giovanni Ciacci. Nel frattempo, tra un indizio e l’altro, emergono ulteriori dettagli in merito ai concorrenti della nuova edizione.

Grande Fratello Vip 7, i primi due concorrenti ufficiali: quello che sappiamo

In queste ore, per esempio, ci ha pensato la pagina Instagram di TV Sorrisi e Canzoni ad ufficializzare la seconda concorrente: lei è Wilma Goich, la celebre cantante che si rimette in gioco dopo la dolorosissima perdita dell’amata figlia Susanna.

Giovanni Ciacci e Wilma Goich, quindi, sono i primi due concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip.

A loro si aggiungono:

Edoardo Donnamaria Charlie Gnocchi Antonino Spinalbese Patrizia Groppelli George Ciupilan Antonella Fiordelisi Patrizia Rossetti Attilio Romita

A questi nomi praticamente certi (salvo colpi di scena dell’ultimo momento), menzioniamo anche:

Gegia

Ginevra Lamborghini

Pamela Prati

Elenoire Ferruzzi

Le altre indiscrezioni

Secondo Amedeo Venza al GF Vip potrebbe entrare anche il fratello di Giovanni Angiolini, ex dell’edizione nip tornato alla ribalta per via della sua storia (già finita) con Michelle Hunziker.